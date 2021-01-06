Впервые за 9 лет в Сенате США большинство может принадлежать демократам

Кандидаты от Демократической партии лидируют на выборах в Сенат США в штате Джорджия. Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф обошли обоих республиканцев.

Об этом сообщил Business Insider.

Если кандидаты-демократы победят и займут свои места в Сенате, то большинство окажется на стороне Демократической партии. Это даст партии контроль над верхней палатой Конгресса впервые с 2015 года.

Автор: ichi.pro Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок лидируют на выборах в Сенат США.

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Впервые с 2011-го демократы смогут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом.

Уорнок сможет стать 1-м темнокожим сенатором от южных штатов, а Оссофф - 1-м сенатором-миллениалом еврейского происхождения, ему 33 года.

Аудиозапись, на которой действующий президент США Дональд Трамп требует госсекретаря штата Джорджия найти голоса избирателей, ведет к повторному импичменту.