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среда, 16 июня 2021 11:22

Впервые за 100 лет медведь загрыз человека

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Впервые за 100 лет медведь загрыз человека
Бурая медведица Маша в вольере в Медвежьем лесу Мюриц, в Германии. В этом приюте для живут 15 хищников / Getty Images

Тело мужчины нашли в словацких Низких Татрах. Его загрыз бурый медведь. Это первый случай в Словакии за последние 100 лет.

Тело 57-летнего мужчины разыскивали члены семьи и полиция. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Мужчина шел по тропинке, которую редко используют, в Банской долине, недалеко от села Липтовска Лужна, что в 85 км к югу от польского Закопане.

Эксперты из Института судебной медицины колледжа в городе Мартини подтвердили, что мужчина умер в результате ран, нанесенных медведем. В него, среди прочего, перегрызено горло, разорвано лицо, раны тела, сломанные пальцы и рука.

Местные признаются, что медведей часто можно увидеть в районе, где нашли жертву. Однако до сих пор нападений на людей не было. Лесники предупреждают, что через сезон размножения медведи, которые ищут себе пару, могут быть более опасными, чем обычно.

Принца Эмануэля из правящей династии князей Лихтенштейна обвиняют в убийстве крупнейшего медведя в Евросоюзе. Животное жило в Румынии. В марте принц получил разрешение от министерства окружающей среды Румынии убить медведицу. Она нападала на фермерские хозяйства в коммуне Ождула в Трансильвании. Однако вместо медведицы Эмануэль застрелил 17-летнего бурого медведя Артура. Хищник жил на пустынной охраняемой территории и несколько лет был под наблюдением экологов. За убийство медведя принц заплатил €7 тыс. Продолжается расследование.

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Дата
16
июня

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