Впервые выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере

Фото: SQ4D

В американском Риверхенде, штат Нью-Йорк, продают дом, напечатанный на 3D-принтере.

Его стоимость - $ 299 999. Жилая площадь дома - 130 кв м. В доме есть три спальни, две ванные комнаты и отдельный гараж. Об этом пишет CNN.

При его строительстве была использована автономная роботизированная система строительства. Печатью и установкой дома занималась компания из Нью-Йорка SQ4D, специализация которой заключается в проектировании и строительстве экологических домов высокого качества.

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"Это будущее, в этом нет никаких сомнений", - говорит Кирк Андерсен, операционный директор SQ4D Inc.

Отмечается, что стоимость строительства такого дома на 50% ниже, чем стоимость недавно построенных домов в Риверхеде.

В мексиканском штате Табаско началось строительство уникального поселения - с напечатанных на принтере домов. Работает над помещениями 3D-принтер, который позволяет создать цементные фундамент и стены с 12:00. По словам создателей, новая бетонная смесь гораздо прочнее, чем традиционная.