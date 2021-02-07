Впервые в истории женщина стала заместителем генсекретаря Синода епископов

Папа Римский Франциск впервые назначил заместителем генерального секретаря Синода епископов женщину. Ею стала 52-летняя французская монахиня Натали Бекар.

Об этом сообщает Vatican News.

Святейший Отец назначил двух заместителей генерального секретаря Синода епископов.

"Ими стали 60-летний испанский священник-августинец Луис Марин Сан Мартин, который до настоящего момента занимал должность генерального ассистента Ордена святого Августина, и 52-летняя французская монахиня Натали Бекар, которая возглавляла Национальную службу евангелизации молодежи и службу призваний при Французской епископской конференции", - говорится в сообщении.

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