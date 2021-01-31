Папа Римский решил ввести День бабушек и дедушек

Папа Римский Франциск решил ввести день для чествования бабушек и дедушек.
Об этом он написал в Twitter.
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"Бабушки и дедушки является связующим звеном между поколениями, чтобы передавать молодым опыт жизни и веру.
Поэтому я решил установить Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей, который будет проводиться ежегодно в четвертое воскресенье июля", - сообщил понтифик.
Неофициальный День дедушек и бабушек отмечается с 2009 года. Праздновать его предложили голландские цветоводы, которые предложили в этот день дарить бабушкам и дедушкам живые цветы в горшках.
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