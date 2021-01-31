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воскресенье, 31 января 2021 21:25

Папа Римский решил ввести День бабушек и дедушек

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Папа Римский решил ввести День бабушек и дедушек
Папа Франциск хочет ввести День пожилых людей. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск решил ввести день для чествования бабушек и дедушек.

Об этом он написал в Twitter.

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"Бабушки и дедушки является связующим звеном между поколениями, чтобы передавать молодым опыт жизни и веру.

Поэтому я решил установить Всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей, который будет проводиться ежегодно в четвертое воскресенье июля", - сообщил понтифик.

Неофициальный День дедушек и бабушек отмечается с 2009 года. Праздновать его предложили голландские цветоводы, которые предложили в этот день дарить бабушкам и дедушкам живые цветы в горшках.

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