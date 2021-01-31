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воскресенье, 31 января 2021 18:18

Впервые в истории ОАЭ будут предоставлять гражданство иностранцам

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Впервые в истории ОАЭ будут предоставлять гражданство иностранцам
В ОАЭ впервые решили дать право иностранцам получить гражданство. Фото: Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняла изменения в законодательство, которые позволят предоставлять гражданство иностранцам.

Такую возможность страна предлагает впервые в своей истории, передает WAM.

Среди тех, кто может претендовать на гражданство - инвесторы, врачи, специалисты в определенной области, изобретатели, ученые, интеллектуалы, художники и члены их семей.

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Для каждой из этих категорий выдвигаются свои условия. В частности, ученые должны иметь минимум 10 лет практического опыта в определенной области, а также престижную профессиональную награду.

По словам премьер-министра ОАЭ, путем предоставления гражданства иностранцам страна хочет "заманить талантливых людей, которые будут способствовать ее пути развития".

В течение прошлого года 7094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Всего с начала выдачи "карты поляка" в 2008 году ее получили более 130 тыс. граждан Украины.

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