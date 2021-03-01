Впервые в истории Франции экс-президент получил реальный срок заключения

Бывшего президента Франции Николя Саркози суд приговорил к 3 годам лишения свободы, 2 из которых - условно.
Экс-главу страны подозревали в коррупции, сообщил BFMTV.
Саркози признали виновным в коррупции и злоупотреблении должностью. По версии следствия, мужчина через своего адвоката пытался получить у судьи ведомства о собственном же деле.
"Николя Саркози использовал свой статус и свои политические и дипломатические отношения, чтобы подкупить магистрата", - прокомментировал судья.
Впервые в истории Франции суд вынес приговор бывшему президенту с реальным сроком заключения.
Бывшего французского президента Николя Саркози могут приговорить к 4 годам тюрьмы. Этого требует прокуратура Парижа.
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