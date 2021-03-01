Впервые в истории Франции экс-президент получил реальный срок заключения

Саркози получил реальный срок заключения. Фото: Reuters

Бывшего президента Франции Николя Саркози суд приговорил к 3 годам лишения свободы, 2 из которых - условно.

Экс-главу страны подозревали в коррупции, сообщил BFMTV.

Саркози признали виновным в коррупции и злоупотреблении должностью. По версии следствия, мужчина через своего адвоката пытался получить у судьи ведомства о собственном же деле.

"Николя Саркози использовал свой статус и свои политические и дипломатические отношения, чтобы подкупить магистрата", - прокомментировал судья.

Впервые в истории Франции суд вынес приговор бывшему президенту с реальным сроком заключения.

Бывшего французского президента Николя Саркози могут приговорить к 4 годам тюрьмы. Этого требует прокуратура Парижа.