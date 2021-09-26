Впервые в истории большинством в парламенте стали женщины

Премьер Исландии Катрин Якобсдоттир / Reuters

В парламенте Исландии впервые за современную историю Европы женщин-депутатов будет больше, чем мужчин.

Женщины-депутаты на выборах, состоявшихся в субботу, 25 августа, приняли 33 мандата в 63-город исландском парламенте, Альтинга. То есть их 52%. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на ВВС.

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Три партии из коалиционного правительства, возглавляющий премьер Катрин Якобсдоттир, получили 37 мест на выборах. Это на два мандата больше, чем имели в предыдущем волеизъявлении. Вероятно, действующая коалиция сохранит большинство.

Ни одна другая европейская страна не преодолела порог женщин-депутатов в 50%. Ближайшая к этому идет Швеция с показателем 47%.

В отличие от некоторых других стран, Исландия не имеет законодательных квот на представительство женщин в парламенте, хотя некоторые партии требуют, чтобы женщины составляли минимальное количество кандидатов.

Исландия долгое время считалась лидером в мире в вопросе гендерного равенства. 12-й год подряд она признана наиболее равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума.

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