Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара

Обложку глянца Vogue India впервые в истории страны украсила лесбийская пара.
Снимки появились на официальном аккаунте журнала в Instagram.
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Хайма Симоэс и Шрути Венкатеш решились на смелый по местным меркам шаг. Девушки надеются, что индийское общество изменит свое отношение к представителям ЛГБТ.
В Индии до 2018 года за однополые отношения можно было попасть в тюрьму на 10 лет.
Американский журнал Vogue февральский выпуск посвятил вице-президенту США Камале Харрис. Сразу же глянец осудили в сети за неудачное фото на обложке.
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