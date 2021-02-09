Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара

Фото: @vogueindia

Обложку глянца Vogue India впервые в истории страны украсила лесбийская пара.

Снимки появились на официальном аккаунте журнала в Instagram.

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Хайма Симоэс и Шрути Венкатеш решились на смелый по местным меркам шаг. Девушки надеются, что индийское общество изменит свое отношение к представителям ЛГБТ.

В Индии до 2018 года за однополые отношения можно было попасть в тюрьму на 10 лет.

Американский журнал Vogue февральский выпуск посвятил вице-президенту США Камале Харрис. Сразу же глянец осудили в сети за неудачное фото на обложке.