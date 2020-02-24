Впервые начали процедуру импичмента против американского президента

Эндрю Джонсон до смерти был сенатором от шатта Теннесси ФОТО: wikipedia

Палата представителей США проголосовала за импичмент 17-го президента Эндрю Джонсона 24 февраля 1868-го. Девять из одиннадцати пунктов касались увольнения военного министра Эдвина Стэнтона.

Джонсон стал первым президентом, против которого начали процедуру импичмента.

В 1861-м Джонсон был сенатором от штата Теннесси. Он был единственным представителем южного штата, который защищал Союз после начала Гражданской войны. В 1864-м становится вице-президентом США. В апреле следующего года - президентом после убийства Авраама Линкольна.

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Преимущественно республиканскому Сенату не нравилась слишком снисходительная политика по отношению к побежденному Югу. Почти всем экс-конфедератам объявили амнистию, объявили программу быстрого восстановления статуса для штатов, которые отделялись и утверждение местных правительств в них, фактически сохранили систему рабства в "Черных кодексах".

В марте 1867-го приняли Закон о пребывании в должности. Он запрещал президенту увольнять должностных лиц, назначенных Сенатом, без согласия сенаторов. Именно так был назначен Стэнтон. Джонсон назначает вместо него генерала Улисса Гранта. Но Верховный суд приостанавливает назначение. 21 февраля 1968-го Джонсон снова назначает вместо Стэнтона генерала Лоренцо Томаса. Стэнтон баррикадируется в своем кабинете, а Палата представителей начинает официальную процедуру импичмента.

Джонсона арестовывают. Его судят в Сенате. Но опопнентам не удалось собрать две трети голосов. Джонсон был в должности до 1869 года.

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Импичмент объявлен по двум представленным демократами статьям обвинения - в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.