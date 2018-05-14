Вперед в прошлое: новое правительство Армении ищет поддержки у Путина

Главы стран договаривались о "стратегически важном" сотрудничестве в оборонной отрасли

В российском городе Сочи 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы стран договаривались о "стратегически важном" сотрудничестве в оборонной отрасли.

По словам Пашиняна, народу Армении импонирует позиция России по решению внутриполитического кризиса в стране, пишет "Радио Свобода".

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"Никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. У нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономическом. Мы будем развивать наши отношения в военно-технической и других отраслях", - сказал премьер-министр Армении.

Путин выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут динамично развиваться.

"Мы рассматриваем Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путина отправил поздравительную телеграмму новоизбранному премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В послании Путин выразил надежду, что работа Пашиняна будет способствовать укреплению союзнических отношений между странами. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что согласен работать с Пашиняном.