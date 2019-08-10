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воскресенье, 11 августа 2019 03:30

Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
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Спишский град - замок в Словакии площадью более 4 га.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Спишский град - замок в Словакии площадью более 4 га.
Спишский град - замок в Словакии площадью более 4 га.
Спишский град - замок в Словакии площадью более 4 га.
Спишский град - замок в Словакии площадью более 4 га.

Спишска град - самый большой замок в Словачиини, один из крупнейших в Европе. Общая площадь крепости - более 4 га.

Исторический центр Спишского комітату, расположенный в Спишском подградди, что принадлежит селу Жегра. Расположен от Ужгорода за 165 км. Памятник Всемирного наследия Юнеско.

Замок построили в XII в. В XIII его перестроили и дополнили новым романским дворцом и донжоном.

В 1241-м замок выдержал монголо-татарскую осаду. В конце XIII итальянские архитекторы усилили фортификацию замка. А в XIV в замок пристроено Нижний Град. Владельцы замка род Запольские возвели здесь множество новых зданий. А потом во граде родился венгерский король Янош Запольяи.

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В начале XVIII века хозяева покинули замок, а в 1780-м он сгорел.

В ноябре 2015-го замок был закрыт на реконструкцию. Сейчас большая часть территории доступна для посещения, за исключением нескольких участков реконструируемых.

Информация и брошюры в Спишском замке доступнме и на украинском языке.

Входной билет - 8 евро.

В интернете показали давние фото замка Мирамаре у Триеста в Италии. Замок был построен в 1856-1860 годах для эрцгерцога Фердинанда Максимилиана Габсбурга. Он был братом императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Здание спроектировал австрийский архитектор Карл Юнкер.

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