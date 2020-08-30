"Возврата назад не будет" - лесные пожары угрожают всему миру

Сезоны лесных пожаров в мире стали более продолжительными и интенсивными. Фото: pexels.com

На 13% в этом году увеличилось количество лесных пожаров в мире по сравнению с прошлым годом. Такая тенденция касается всех континентов.

В Амазонском дождевом лесу количество пожаров возросло на 52% по сравнению со средним показателем данных за прошедшее десятилетие и на 24% по сравнению с прошлыми тремя годами. Сезоны лесных пожаров стали длиться приблизительно на 20% дольше, чем в 1970-х годах, и они стали более интенсивными, сообщает Independent.

Также сейчас пожарные Калифорнии борются с одним из крупнейших пожаров в истории штата. Пылает и в Колорадо. А в Австралии огонь уничтожил пятую часть всех деревьев.

По данным Всемирного лесного дозора, 75% лесных пожаров становятся результатом поджога, и вместе они уже выбросили в воздух углекислого газа, что является эквивалентом годового выброса углекислого газа всех стран-членов ЕС за один год.

Отмечают, что лесные пожары и изменение климата связаны между собой. Ведь теплая и сухая погода, вместе с освоением земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд, являются идеальными обстоятельствами для лесных пожаров в мире.

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По словам исполнительного директора по вопросам природопользования и охраны окружающей среды в Великобритании Майка Барретта, нужно срочно прекратить вырубку лесов. А также не уменьшать инвестиций в предотвращение пожаров и восстановление разрушенных территорий.

"Уничтожение лесов, изменение климата и пожары толкают Амазонку до точки, где она не может восстановиться. Если мы потеряем Амазонку, то проигрываем борьбу с изменением климата. Возврата назад не будет", - говорит Барретт.

Тропические леса - это огромные поглотители углерода. По некоторым данным, поглощают около 600 млн тонн углекислого газа в год, или 23% от общего количества в мире.