Возвращение украинских кораблей: появилась реакция НАТО

В НАТО прокомментировали возвращение Россией украинских кораблей. Фото: Politeka

В НАТО возвращение Россией захваченных кораблей Украине назвали правильным шагом перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы приветствуем тот факт, что Россия наконец вернула украинские суда, которые она захватила в ноябре прошлого года. Это то, о чем просил Международный трибунал по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в "нормандском формате" в следующем месяце", - сказал он.

Столтенберг призвал союзников обязательно сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украины.

"Я призываю делать больше, потому что мы солидарны с Украиной, и для нас крайне важно не признавать незаконной аннексию Крыма, помогать украинцам модернизировать их армию, их оборонительные институты и продолжать нашу поддержку", - отметил генсек НАТО.

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Столтенберг добавил, что министры стран НАТО сегодня рассмотрели реализацию пакета мер по безопасности на Черном море, принятых в апреле.

"Последние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину стали хорошей возможностью увидеть этот пакет в действии. Постоянные военно-морские группы НАТО проводят учения с грузинскими и украинскими кораблями, улучшая нашу способность работать вместе", - рассказал он.

В воскресенье, 17 ноября, с акватории "Генмола" в Керчи в аннексировагом Россией Крыма в сопровождении российской береговой охраны вывели три украинские военные суда, захваченные год назад. Речь идет о катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу". В понедельник, 18 ноября, Россия начала процесс передачи Украине захваченных ею буксира и двух бронекатеров, экипажа которых в начале сентября освободили из плена.