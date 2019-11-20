Возвращение украинских кораблей: появилась реакция НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
2 Просмотров: 1683
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1440
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2070
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1719
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11502
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1530
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6039
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
5
3
7
10
5
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимаю безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимаю безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Женщину, выгуливавшую собаку, разодрал кенгуру
Женщину, выгуливавшую собаку, разодрал кенгуру
Цифровые монстры: художник показал, как смартфоны пленили людей
Цифровые монстры: художник показал, как смартфоны пленили людей
Расизм и насмешки: темнокожие родители рассказали о трудностях воспитания белокожего мальчика
Расизм и насмешки: темнокожие родители рассказали о трудностях воспитания белокожего мальчика
Прикоснуться к белой коже здесь - на удачу - украинцы рассказали о жизни в Мексике
Прикоснуться к белой коже здесь - на удачу - украинцы рассказали о жизни в Мексике
Видео
Все видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
2 Просмотров: 1683
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1440
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2070
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1161
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
1 Просмотров: 1008
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 23:53

Возвращение украинских кораблей: появилась реакция НАТО

  Комментировать
Возвращение украинских кораблей: появилась реакция НАТО
В НАТО прокомментировали возвращение Россией украинских кораблей. Фото: Politeka

В НАТО возвращение Россией захваченных кораблей Украине назвали правильным шагом перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы приветствуем тот факт, что Россия наконец вернула украинские суда, которые она захватила в ноябре прошлого года. Это то, о чем просил Международный трибунал по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в "нормандском формате" в следующем месяце", - сказал он.

Столтенберг призвал союзников обязательно сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украины.

"Я призываю делать больше, потому что мы солидарны с Украиной, и для нас крайне важно не признавать незаконной аннексию Крыма, помогать украинцам модернизировать их армию, их оборонительные институты и продолжать нашу поддержку", - отметил генсек НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение кораблей: министр пояснил, что будет дальше

Столтенберг добавил, что министры стран НАТО сегодня рассмотрели реализацию пакета мер по безопасности на Черном море, принятых в апреле.

"Последние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину стали хорошей возможностью увидеть этот пакет в действии. Постоянные военно-морские группы НАТО проводят учения с грузинскими и украинскими кораблями, улучшая нашу способность работать вместе", - рассказал он.

В воскресенье, 17 ноября, с акватории "Генмола" в Керчи в аннексировагом Россией Крыма в сопровождении российской береговой охраны вывели три украинские военные суда, захваченные год назад. Речь идет о катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу". В понедельник, 18 ноября, Россия начала процесс передачи Украине захваченных ею буксира и двух бронекатеров, экипажа которых в начале сентября освободили из плена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возвращение украинских кораблей: появилась реакция НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 55081
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 30852
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 21430
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 19062
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 16533
Мир
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимаю безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
Бабушки, которые продают семечки на улице, принимаю безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае
5
 Просмотров: 153
В Италии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, есть погибшие
В Италии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, есть погибшие Просмотров: 81
Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке
Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке Просмотров: 135
32-летнего украинца задержали за двойное убийство в Чехии
32-летнего украинца задержали за двойное убийство в Чехии Просмотров: 675
В Польше тяжело ранили украинского студента
В Польше тяжело ранили украинского студента Просмотров: 621
Больше всего комментируют
7
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
6
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
4
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
2
Ярош заявил, что не допустит капитуляции на Донбассе
Голосов: 1075
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua