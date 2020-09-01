Возросли шансы Трампа на победу в президентских выборах

Трамп имеет все шансы на победу в президентских выборах. Фото: REUTERS

В США аналитики одного из крупнейших банковских холдингов JPMorgan Chase & Co прогнозируют, что шансы действующего главы государства Дональда Трампа победить на президентских выборах растут.

По словам стратега Марко Колановича, ранее Трамп значительно отставал от соперника Джо Байдена, однако теперь их шансы почти равны. Это произошло на фоне насилия во время акций протестов и потенциальной предвзятости во время опроса.

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В JPMorgan Chase & Co считают, что на основе прошлых исследований рейтинг может колебаться от 5 до 10 пунктов. Люди, которые дают неточные ответы, могут искусственно исказить опрос в пользу Байдена на 5-6%.

"В ближайшие 60 дней многое может случиться, чтобы изменить результаты. Но на данный момент мы считаем, что импульс в пользу Трампа сохранится, в то время как большинство все еще настроены на победу Байдена ", - сказал Коланович.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. От республиканцев занять кресло в Белом дома будет пытаться действующий президент Дональд Трамп, от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросам, преимущество на стороне Байдена.