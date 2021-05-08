Возле школы взорвалась бомба: десятки погибших

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Фото: Reuters

Возле школы для девочек в шиитском районе западного Кабула (Афганистан) взорвалась бомба. В результате погибли по меньшей мере 30 человек, многие из них были школьниками в возрасте от 11 до 15 лет.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел страны Тарика Ариана, по факту взрыва ведется расследование. Он отметил, что число погибших может увеличиться. Об этом сообщает Associated Press.

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В одной из близлежащих больниц журналисты AP увидели по меньшей мере 20 трупов, сложенных в ряд в коридорах и комнатах.

Отмечено также, что по меньшей мере 50 человек были ранены. Подчеркивается, что число жертв может возрасти. Нападение произошло, когда подошел к концу постный день.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

30 апреля США официально начали выводить свои войска с территории Афганистана.