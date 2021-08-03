Возле Пентагона раздается стрельба: здание закрыли

В США Пентагон закрыли из-за стрельбы за пределами здания.
Сотрудникам запретили выходить из комплекса. Об этом сообщает Politico.
"Пентагон закрыт. Просим общественность избегать данного района", - заявил подразделение, занимающееся охраной здания.
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В результате стрельбы по меньшей мере несколько человек получили ранения.
Поезда метро получили приказ обходить Пентагон в связи с проведением полицейского расследования.
В Колумбии обстреляли вертолет президента Ивана Дуке Маркеса. Он летел над муниципалитетом Сардината. По вертолета выстрелили минимум шесть раз.
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