Возле "дворца Путина" расположены особняки его друзей-олигархов - путеводитель по окрестностям

Возле "дворца Путина" живут его близкие люди. Фото: Reuters

Владельцем "дворца Путина" в Геленджике официально назвали российского миллиардера Аркадия Ротенберга.

Издание "Открытые медиа" составили путеводитель по окрестностям так называемых владений Ротенберга.

По данным СМИ, возле дворца может начаться еще одна большая стройка. 119 га выделили для охотничьей базы.

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Неподалеку от усадьбы "Дивноморское" построят частный аквапарк. Сейчас в усадьбе размерами 323 га находятся спа-комплекс, винный завод и дом для дегустации вин. По информации, все это принадлежит финансовому предпринимателю Геннадию Тимченко и миллиардеру из списка Forbes Владимиру Колбину.

Недалеко от усадьбы резиденция патриарха Кирилла, которую строили в качестве духовно-культурного центра. На территории поместья расположены бассейн, 70 га виноградников и винодельческое хозяйство.

По оценкам издания, стоимость всех усадеб 22 млрд руб.

Вокруг "дворца Путина" расположены имения людей из его ближайшего окружения.

Президент России Владимир Путин имеет еще одну элитную резиденцию. Расположен особняк в аннексированном Крыму, неподалеку от населенного пункта Олива, что между Форосом и Алупкой.