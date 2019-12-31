Возле берегов Африки пираты похитили с корабля украинца

В плен пиратов попал украинец. Фото: JKL

У побережья Камеруна в понедельник, 30 декабря, около 23:00 на танкер "Happy Lady" напали пираты и похитили восемь членов экипажа.

Среди похищенных 5 греков, 2 филиппинцы и 1 украинец, сообщает 5 канал.

"У берегов Камеруна 30 декабря пираты напали на танкер "Happy Lady", были похищены восемь из 28 членов экипажа, среди которых один украинец", - говорится в сообщении.

Нападение на танкер пираты совершили, когда тот находился на рейде у порта Лимбе. Один из членов экипажа судна получил ранения. Информации о требованиях выкупа за заложников на данный момент нет.

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В тот же день в водах Камеруна в Гвинейском заливе пираты совершили нападения еще на 2 судна - "DROGBA" и "VINALINES MIGHTY". Атаки на эти суда были отражены нигерийскими группами безопасности.

Ранее пираты похитили 9 моряков норвежского транспортного судна MV Bonita. Инцидент произошел у берегов западноафриканского государства Бенин.