Воздушное пространство Балтии будут охранять самые дорогие в истории человечества истребители

На охрану воздушного пространства стран Балтии прибыли новые истребители. Фото: militarycabinet.com

В Эстонию прибыли истребители пятого поколения ВВС Италии F-35 Lightning II.

Они будут охранять воздушное пространство стран Балтии, сообщает Интерфакс.

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Новые истребители в порядке ротации заменят немецкие - Eurofighter Typhoon. Церемония ротации состоится в понедельник на авиабазе Эмари. В ней примут участие министр обороны Эстонии Калле Лаанет и заместитель министра обороны Италии Джорджо Мюле.

Истребители F-35 будут осуществлять круглосуточное дежурство. К их задачу входит перехват воздушных целей для их опознания и сопровождения и тренировочные полеты.

Истребители пятого поколения F-35 созданы в рамках дорогой программы вооружений в истории человечества. Они способны летать со скоростью более 1900 км/ч и оснащены четырехкамерный автоматическими пушками Gatling калибра 25 мм GAU-22 / A, ракетами класса "воздух-воздух" и управляемыми бомбами класса "воздух-земля", которые могут размещаться и внутри, и снаружи фюзеляжа. Они способны выполнять задачи истребителя, разведчика, а также наносить удары по наземным целям.