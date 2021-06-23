ВОЗ раскритиковала процесс производства российских вакцин от Covid-19

ВОЗ недовольна производством российских вакцин. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения провела инспекции на четырех фармацевтических предприятиях, где производят российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

ВОЗ обеспокоена касательно одного из производств, говорится в отчете организации.

Речь идет о предприятии ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод", которое расположено в Башкирии.

"Предварительные результаты проверки касаются работы ОАО" Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" и партий вакцины "Гам-Ковид-Вак", которые были сделаны на этом предприятии, и не применимы к любым других производителям "Гам-Ковид-Вак" или в партии препарата, произведенных на любых других площадках", - говорится в отчете ВОЗ.

В ВОЗ боятся, что на производстве не соблюдены "адекватные меры по снижению рисков перекрестного загрязнения вакцины". Также выразили сомнения относительно "контроля за асептическими условиями на линиях по ее разливу" и соблюдения стандартов производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словацкие ученые нашли опасные примеси в российской вакцине от коронавируса

Выявили недостатки в организации идентификации и отслеживания историй партий произведенной вакцины и двух лекарственных компонентов, обозначенных как "Компонент 1" и "Компонент 2".

В ВОЗ выразили опасения касательно спецодежды операторов, которые следят за различными процедурами на линиях по упаковке вакцины, необходимой для гарантии стерильности. Разлив препаратов должен быть в асептических условиях.

30 июня Словакия прекратит запись на вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Вакцины, которые не успели использовать, планируют продать или подарить другим странам.