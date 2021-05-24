ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса

Сейчас в мире обнаружили более 167 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

Мир вскоре столкнется с угрозой новой пандемии, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Не в последний раз мир встречается с опасностью пандемии. Согласно эволюционной оценке, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний", - сказал он.

В мире обнаружили более 167 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 3,4 млн Covid-пациентов. Чаще всего обнаруживают индийский, южноафриканский и британский штаммы Covid-19.

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В мире вторую неделю подряд фиксируют снижение количества новых случаев Covid-19 и смертей от коронавируса. При этом говорить об окончании пандемии еще рано. В Украине за сутки выявили 1334 новых больных коронавирусом. Из них детей - 86, медработников - 21. Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки впервые зафиксировали с 12 августа прошлого года.