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четверг, 15 июля 2021 17:48

ВОЗ предупредила о появлении более опасных штаммов Covid-19

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ВОЗ предупредила о появлении более опасных штаммов Covid-19
В мире могут появиться еще более опасные штаммы коронавируса. Фото: Reuters

Миром будут распространяться еще более заразные и опасные штаммы коронавируса. Они могут оказаться сложными для контроля.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге.

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По его словам, пандемия коронавируса еще не закончилась. В мире могут распространиться ранее неизвестные штаммы.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям из-за COVID-19 выразил обеспокоенность тем, что пандемия не заканчивается. Также высока вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, опасных штаммов вируса", - заявил гендиректор.

Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах мира и может стать доминирующим.

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