ВОЗ не будет объявлять чрезвычайное положение из-за коронавируса

У ВОЗ не считают чрезвычайной ситуацией вспышку коронавируса. Фото: EPA / UPG

Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять чрезвычайное положение из-за коронавируса из Китая.

Об этом на брифинге объявил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хусин, передает Hromadske.

По его словам, мнения членов комитета разделились поровну. Хусин отметил, что с одной стороны, ситуация развивается достаточно быстро, а с другой - количество жертв пока незначительное.

"Чрезвычайный комитет порекомендовал генеральному директору ВОЗ, что сейчас не время объявлять чрезвычайное положение. Сейчас - рано считать его чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного масштаба", - сказал он.

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Хусин обратился к властям Китая с просьбой предоставлять информацию по заболеванию и сотрудничать с ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус отметил, что для Китая эта ситуация точно является чрезвычайной, но она пока не стала такой в ​​глобальном масштабе.

Количество больных коронавирусом в Китае стремительно растет. Сегодня утром сообщили о 547 подтвержденных случаях и 17 умерших.