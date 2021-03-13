ВОЗ дала добро новой вакцине от коронавируса

Вакцину Johnson & Johnson позволили применять. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения позволила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson&Johnson в экстренных случаях.

Это позволяет начать распространение данной вакцины в пределах глобального механизма COVAX, сообщается на сайте ВОЗ.

"Каждый новый, безопасный и эффективный способ против коронавируса - это дальнейший шаг к контролю над пандемией", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Абханом Гебреесус.

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Вакцина от Johnson&Johnson - однокомпонентная, для прививки нужна только одна ее доза. Препарат остается стабильным в течение 2 лет при хранении в условиях -20 градусов по Цельсию и как минимум 3 месяца при температуре 2 - 8 градусов по Цельсию.