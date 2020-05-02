ВОЗ: Беларусь лидирует по темпам распространения коронавируса

Беларусь - в лидерах по распространению коронавируса. Фото: Корреспондент

Темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.

"Согласно данным, которые предоставляет Министерство здравоохранения Беларуси, в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев Covid-19 в течение последних 4,5 недель", - в интервью TUT.BY заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев.

Бердикличев также отметил, что по количеству инфицированных SARS-CoV-2 на 1 миллион населения Беларусь опережает соседние страны.

"Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии ... является отсутствие адекватных мер социального дистанцирования", - считает представитель ВОЗ.

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По состоянию на утро 1 мая, по официальным данным, в Беларуси зафиксировано 14 917 случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2. Из них 93 стали летальными одновременно 2918 человек вылечились от коронавирусной инфекции.