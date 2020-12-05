Восстанавливают строительство Северного потока-2

Глава МИД Германии заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца, но неизвестно когда именно. Фото: pinterest.com

С 5 декабря в водах Германии продолжат установку труб для газопровода "Северный поток-2".

Работы будет проводить баржа "Фортуна", которая ходит под российским флагом, с 5 по 31 декабря, сообщает РБК со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

Отмечается, что подводные операции будут выполнять в Балтийском море, к югу от мелководного района Адлергрунд.

Сейчас "Фортуна" еще находится в немецком порту Висмар.

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27 ноября немецкое морское агентство разместило сообщение для моряков о проведении в этом районе укладки труб неназванного трубопровода.

Компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства "Северного потока-2", однако пока только в водах Германии.

В США ужесточат санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных фирм.