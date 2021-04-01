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четверг, 01 апреля 2021 01:52

"Вон из Грузии". Российском пропагандисту Познеру устроили "теплый" прием в Тбилиси

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&quot;Вон из Грузии&quot;. Российском пропагандисту Познеру устроили &quot;теплый&quot; прием в Тбилиси
Против Познера провели акцию протеста. Фото: Reuters

В Тбилиси провели акцию протеста из-за прибытия в город 31 марта российского журналиста Владимира Познера. Он хотел отпраздновать в Грузии свой день рождения.

Массовое недовольство было вызвано высказыванием Познера: "Абхазия никогда не станет частью Грузии", сообщил портал publika.ge.

Активисты забросали здание отеля, где остановились россияне, яйцами, пытались прорваться внутрь. На акцию активисты вышли с флагами.

В результате россиянин через полицейский коридор покинул ресторан отеля Vinotel, где отдыхал вместе с друзьями.

Познер переехал в отель Rooms, но там люди также устроили протест. На асфальте у заведения появилась надпись: "Вон из Грузии".

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Познер в канун своего 87-летия прибыл в грузинскую столицу вместе с представителями российского шоу-бизнеса и СМИ. Он прилетел на частном самолете и устроил массовое мероприятие несмотря на карантин.

"Они были идентифицированы, а часть из них оштрафована", – сообщил журналистам начальник местного управления патрульной полиции Важа Сирадзе.

В полиции подчеркнули, что на всех, кто нарушил постановление правительства, будет наложен штраф в размере 2000 лари (16,3 тыс. гривен). Самому отелю и ресторану выписали штраф на 10 000 лари (81,8 тыс. гривен).

Ранее Познер оправдал оккупацию Крыма и части Донбасса Россией. Он пояснил это тем, что РФ грозило присутствие войск НАТО на границе.

При этом Познер говорил, что россияне и украинцы не являются братскими народами, а отношения между ними еще долгие годы не будут эмоционально близкими. По его словам, тезис о "братских народах" является частью советской пропаганды.

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