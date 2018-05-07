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понедельник, 07 мая 2018 11:39

Волонтеры Путина - соцсети высмеяли спецлужбы президента РФ
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В день инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Путина на улицах Москвы появилось значительное количество подразделений спецназа.

Российский журналист Владимир Варфоломеева опубликовал в Twitter фотографии "боевой готовности к торжественному дню инаугурации".

По словам Варфоломеева, так столица готовится к праздничному действу.

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На снимках автобусы с силовиками и огромное количество спецтехники правоохранителей.

Пользователи сети оставили в комментариях ироничные шутки в адрес Путина.

На снимках автобусы с силовиками и огромное количество спецтехники правоохранителей
Фото: Twitter
На снимках автобусы с силовиками и огромное количество спецтехники правоохранителей
На снимках автобусы с силовиками и огромное количество спецтехники правоохранителей

Так называемые выборы президента России прошли 18 марта 2018.

По данным кремлевской администрации, за переизбрание Владимира Путина на очередной 6-летний срок проголосовали 76,6% граждан РФ при явке 67,5%.

"Выборы" проходили и в аннексирована РФ Крыму.

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Дата
07
мая

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