Волонтеры Путина - соцсети высмеяли спецлужбы президента РФ

В день инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Путина на улицах Москвы появилось значительное количество подразделений спецназа.
Российский журналист Владимир Варфоломеева опубликовал в Twitter фотографии "боевой готовности к торжественному дню инаугурации".
По словам Варфоломеева, так столица готовится к праздничному действу.
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На снимках автобусы с силовиками и огромное количество спецтехники правоохранителей.
Пользователи сети оставили в комментариях ироничные шутки в адрес Путина.
Так называемые выборы президента России прошли 18 марта 2018.
По данным кремлевской администрации, за переизбрание Владимира Путина на очередной 6-летний срок проголосовали 76,6% граждан РФ при явке 67,5%.
"Выборы" проходили и в аннексирована РФ Крыму.
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