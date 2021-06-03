Волонтеры отказываются помогать на Олимпийских играх в Токио - причина

Волонтеры отказываются помогать на Олимпийских играх в Токио. Фото: Reuters

Около 10 тыс. из 80 тыс. волонтеров отказались помогать во время Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 23 июля.

Организационный комитет считает, что это не повлияет на проведение Олимпиады, пишет Kyodo News.

Волонтеры отказываются от участия в организации соревнований из-за опасений пандемии коронавируса. Однако неоплачиваемые добровольцы являются ключевой рабочей силой во время игр. Благодаря им организаторы экономят миллионы долларов зарплаты.

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Волонтерам оплачивают форму, еду и ежедневные поездки домой и к местам проведения соревнований. Волонтеры могут быть экскурсоводами для международных организаций или работать в пунктах помощи в поселке спортсменов.

По словам организаторов, первая тысяча волонтеров отказалась от участия еще в феврале.

Генеральный директор организации Тоширо Муто считает, что, вероятно, у них возникли другие планы. Kyodo пишет, что часть волонтеров отсеялась через сексистские высказывания экс-президента оргкомитета Йоширо Мори.

Проведение Олимпийских игр в Токио этим летом при участии десятков тысяч людей со всего мира может привести к появлению нового "олимпийского" штамма коронавируса.