Волкер предложил США дорожную карту по Украине

Волкер составил предложения относительно политики США по Украине. Фото: Reuters

США и Украины следует начать обновленное стратегическое партнерство по всему спектру вопросов.

Об этом написал в статье для CEPA экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Байден уже переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе об Украине и с 30 мировыми лидерами", - отметил он.

В связи с этим дипломат предлагает в ближайшее время провести переговоры между президентами США и Украины.

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"В США должны отреагировать на провокацию России относительно планов относительно аннексии Донбасса и четко повторить намерении не признавать аннексию Россией украинских территорий", - считает он.

Волкер убежден, что США должны восстановить Стратегический диалог с Украиной из основных вопросов геостратегического значения.

Среди его предложений - настаивание на проведении глубоких реформ в Украине, совершенствование борьбы с коррупцией и проведение уголовных дел в отношении некоторых олигархов.

Еще одно предложение Волкера касается изменения антимонопольного законодательства в Украине.

Он отметил, что США могут легко ввести эту дорожную карту, однако действовать надо быстро, поскольку силы, выступающие против нее, уже мобилизуются.

Ллойд Остин назвал поддержку Украины в сфере безопасности и обороны приоритетом на фоне ее борьбы с российской агрессией. Отметил, что "твердо поддерживает проведение учений, обеспечения оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации".