Волкер и Йованович будут свидетельствовать в Конгрессе

Йованович и Волкер будут свидетельствовать 3 октября. Фото с открытых источников.

В Палате представителей Конгресса США назвали даты, когда в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа будут заслушаны показания двух бывших американских чиновников.

Уже в четверг, 3 октября, перед конгрессменами выступит ексспецпредсставник Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он объявил об отставке на прошлой неделе, передает Радио Свобода.

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Бывшая посол США в Украине Мари Йованович, которая до истечения срока его полномочий была отозвана в мае 2019 года, также будет свидетельствовать на совместном заседании комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора. Конгрессмены заслушают Йованович 11 октября.

В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским. В США запустили процедуру импичмента Трампа.