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суббота, 12 марта 2022 07:21

Спецтема: Война России против Украины

Войск Беларуси в Украине нет, но расслабляться рано - Пентагон

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Войск Беларуси в Украине нет, но расслабляться рано - Пентагон
США не увидели вторжения белорусских войск в Украину. Фото: ukrinform.ua

В США заявляют, что войска Беларуси не участвуют в войне в Украине.

"Мы не увидели никаких доказательств того, что войска или силы Беларуси переместились внутрь Украины", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби, пишет ВВС.

Он также отметил, что пока нет даже признаков неизбежного вторжения белорусских сил на украинскую территорию. Однако это может произойти в будущем.

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Кирби обратил внимание на комментарий Александра Лукашенко о том, что его силы "станут в защиту тыла российских войск в случае нападения на них".

"Таким образом, Лукашенко впервые заговорил о том, что Беларусь может применить свои войска", - заявил представитель Пентагона.

Военная техника из Беларуси двигается в направлении города Брест на границе Украины с Беларусью. Колонну из около 20 единиц обнаружили журналисты-расследователи около 21:30 (по киевскому времени) возле поселка Гарадзея, расположенного между Минском и Барановичами.

Ранее возле города Самахваловичи возле Минска были замечены в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики.

Беларусь может вступить в войну против Украины в России. Для этого президент РФ Владимир Путин вызвал самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко в Москву. Это усложнит ситуацию для украинских Вооруженных сил и придаст трудности, однако наши войска готовы.

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