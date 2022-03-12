Войск Беларуси в Украине нет, но расслабляться рано - Пентагон

США не увидели вторжения белорусских войск в Украину. Фото: ukrinform.ua

В США заявляют, что войска Беларуси не участвуют в войне в Украине.

"Мы не увидели никаких доказательств того, что войска или силы Беларуси переместились внутрь Украины", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби, пишет ВВС.

Он также отметил, что пока нет даже признаков неизбежного вторжения белорусских сил на украинскую территорию. Однако это может произойти в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крах режима Лукашенко" - МВД о нападении Беларуси на Украину

Кирби обратил внимание на комментарий Александра Лукашенко о том, что его силы "станут в защиту тыла российских войск в случае нападения на них".

"Таким образом, Лукашенко впервые заговорил о том, что Беларусь может применить свои войска", - заявил представитель Пентагона.

Военная техника из Беларуси двигается в направлении города Брест на границе Украины с Беларусью. Колонну из около 20 единиц обнаружили журналисты-расследователи около 21:30 (по киевскому времени) возле поселка Гарадзея, расположенного между Минском и Барановичами. Ранее возле города Самахваловичи возле Минска были замечены в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики. Беларусь может вступить в войну против Украины в России. Для этого президент РФ Владимир Путин вызвал самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко в Москву. Это усложнит ситуацию для украинских Вооруженных сил и придаст трудности, однако наши войска готовы.