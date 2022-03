Беларусь стягивает военную технику к границе Польши и Украины - СМИ

Военная техника из Беларуси двигается в направлении города Брест на границе Украины с Беларусью.

Движение около 20 единиц техники заметили журналисты-расследователи, сообщает Motolko Help.

Колонну обнаружили около 21:30 (по киевскому времени) возле поселка Гарадзея, расположенного между Минском и Барановичами.

Ранее возле города Самахваловичи у Минска расследователи заметили в составе колонны ЗРК "Оса", бензовозы и военные грузовики.

"Под Самахваловичами была подмечена колонна военной техники, которая двигалась по трассе М1 в сторону Бреста. В состав колонны входят зенитно-ракетные комплексы "Оса", бензовоз и грузовики "Урал", - пишут в сообщении.

По словам журналистов, на технике была маркировка красного квадрата, использующая вооруженные силы Беларуси.

