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вторник, 15 декабря 2020 11:45

Война в Ираке продолжается уже 17 лет

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Война в Ираке продолжается уже 17 лет
Американские войска покидают Ирак в декабре 2011-го / facingsouth.org

На церемонии в Багдаде 15 декабря 2011-го, США объявили, что война, которая началась в 2003 году, завершилась. После вывода войск США, насилие в стране усилилось. Страну захватили террористы, и Америка была вынуждена через несколько лет снова ввести контингент в Ирак.

Через 5 дней после терактов 11 сентября 2001-го президент США Джордж Буш объявил войну с терроризмом - серию превентивных военных операций, которые должны уменьшить угрозу терроризма для Америки. Первым ударом было вторжение в Афганистан в октябре 2001 года. Война там продолжается до сих пор.

В течение 2002-го администрация Буша утверждала, что президент Ирака Саддам Хусейн был союзником террористов и разработал оружие массового уничтожения.

Хусейн был ответственен за многие зверства, но свидетельств, что разрабатывал ядерное или химическое оружие, было мало. За закрытыми дверями разведка предупредила Буша, аргументы в пользу войны базируются на предположениях.

Однако власть в США и Великобритании была решительная. 2003-го произошло вторжение в Ирак.

Западная коалиция быстро свергла режим Хусейна и к середине апреля оккупировала большую часть страны. Однако дальше были 8 лет терактов и межрелигиозного насилия.

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Американские надежды, что иракцы встретят их как освободителей и быстро сформируют стабильную плюралистическую демократию, оказались иллюзиями. Хотя коалиция действительно сформировала новое правительство 2006-го, она так и не приблизила мир в стране. Партизанские нападения и взрывы террористов-смертников уносили жизни солдат и гражданских лиц, а боевики с обеих сторон суннитско-шиитского противостояния проводили этнические чистки.

Американская общественность скептически относилась к войне. Многие американцы также ужаснулись от новостей о зверствах военных и ЦРУ в тайных тюрьмах за пределами США. В СМИ просочились фото, на которых американцы нарушали права человека в тюрьмах. Кандидат в президенты Обама пообещал закрыть тайные тюрьмы и вывести американские войска из Ирака.

Иракская война унесла около 205 тыс. жизней. После вывода контингента США из страны 2011-го межрелигиозное насилие переросло там в масштабную гражданскую войну. До 2014 года Исламское Государство Ирак и Леванта, ИДИЛ контролировала большую часть Сирии и Ирака. Это побудило Обаму начать новые военные действия в регионе в июне 2014-го.

Хотя ИДИЛ прогнали из Ирака, американские войска до сих пор служат в этой стране через 17 лет после первого вторжения и через 8 лет после официального окончания войны там.

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Дата
15
декабря

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