Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи

На фоне заявлений об усилении присутствия сил НАТО в Восточной Европе, российский рубль упал до рекордной с ноября отметки - 79 за доллар. Поэтому Центральный банк России приостановил покупку валюты. Президент США Джозеф Байден заявил, что возможны персональные санкции против российского президента Владимира Путина.

Сколько потеряли самые богатые россияне

Состояния 104 российских миллиардеров за месяц сократились на $27,9 млрд

Падение фондовых индексов России отразилось на состояниях богатейших бизнесменов страны. Совокупное состояние 104 российских миллиардеров за месяц сократилось на $27,9 млрд, пишет Forbes.

Неделю тому назад четверка самых богатых россиян потеряла приблизительно $1-2 млрд каждый за день из-за краха российского фондового рынка. Больше всего - председатель правления российской газовой компании "Новатэк" и глава совета директоров нефтехимического холдинга "Сибур" с состоянием $14,4 млрд Леонид Михельсон и владелец инвестиционной группы Volga Group с состоянием $21,6 млрд Геннадий Тимченко. Они потеряли приблизительно по $2 млрд каждый. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Автор: Дмитрий Скаженик/Gazeta.ua Самые богатые россияне тратят миллиарды из-за попыток Кремля угрозами и войнами с соседями возобновить подобия СССР. Но они молчат, не смея протестовать против действий Владимира Путина. Так это видит художник Дмитрий Скаженик

По отношению к своим активам больше всего потеряли основатель компании "Яндекс" Аркадий Воложок - около четверти всей капитализации бизнеса, и основатель сети магазинов бытовой техники "Техношок", заводов "Дарья", производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов "Тинькофф" Олег Тиньков - около пятой части богатства.

В числе пострадавших также два миллиардера с 1990-х – второй по богатству человек России, владелец компании "Норильский никель" с состоянием $29,3 млрд Владимир Потанин и cовладелец консорциума "Альфа-Групп" с состоянием $15,3 млрд Михаил Фридман.

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Обвал российского фондового рынка начался 13 января, когда Кремль объявил о провале переговоров с США и НАТО. А кульминация наступила через пять дней. Акции упали более чем на 15%, сведя на нет весь прошлогодний рост. В понедельник рубль начал снижаться после того, как президент США Джо Байден объявил о "гораздо более жестких санкциях" против России.

Центробанк России прекратил покупать валюту на рынке, чтобы не обрушить рубль еще больше. В то же время вышел на рынок загадочный инвестор, продавший огромную сумму долларов, что спасло рубль от полной катастрофы. Банкиры говорят, что это была одна из госкомпаний, действовавших по указке Кремля.

Никто не хочет войны, но все предпочитают молчать

Агрессивные действия Москвы относительно Украины ударили по обычным россиянам, российским компаниям и государственному долгу страны. Состоятельные граждане РФ по возможности выводят деньги за границу, а иностранные инвесторы избавляются от российских ценных бумаг, пишет издание The Moscow Times.

"Информация об эвакуации дипломатов США из Украины, поставках оружия НАТО в эту страну и увеличении военного контингента Альянса в Восточной Европе, а также военные маневры России и Беларуси у границ НАТО не позволяют снизить нервозность на рынке", - описывает изданию ситуацию сотрудник одного из российских банков.

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"У нас связаны руки, отношения с Западом будут ухудшаться, и это скажется на российской экономике. Но крупному бизнесу остается только ждать", - жалуется один из российских миллиардеров.

Российская бизнес-элита готовится к возможному военному конфликту, потере миллиардов долларов и новым раундам жестких санкций в молчаливом отчаянии. Она не может повлиять на ход событий в стране и не желает высказываться публично, чтобы не сделать себе хуже. Об этом говорят владельцы и представители бизнеса, с которыми общались журналисты издания The Moscow Times.

Стоимость рубля рухнула почти до исторического минимума

Российский фондовый рынок в последние недели переживает резкий спад, а стоимость рубля рухнула почти до исторического минимума, поскольку противостояние между Россией и Западом из-за угроз Кремля Украине не собирается ослабевать.

"Эта тема неожиданно стала главной для разговоров среди таких людей, как я, - не олигархов, а просто экономически успешных россиян. Мы богаты, и нам есть что терять. У многих вторые дома в Европе, вид на жительство на Западе", - говорит изданию на условиях анонимности один из банкиров.

Ни один из крупных бизнесменов или состоятельных людей, с которыми связалась The Moscow Times, не стал публично выражать мнение об экономических последствиях дипломатического кризиса и возможном сползании России к войне.

Стоимость крупнейших российских компаний снизилась на $150 млрд

Россияне уже сильно пострадали в последние недели от резкого падения курса рубля и обвала фондового рынка, в результате которого стоимость крупнейших российских компаний снизилась на $150 млрд.

Никто не хочет войны, но не ждите, что крупный бизнес выразит несогласие. Бизнес будет обсуждать войну только на кухнях

"Хотя никто не хочет войны, не ждите, что крупный бизнес встанет и выразит несогласие. Бизнес-сообщество будет обсуждать войну только на кухнях. Все будут молчать на публике", - говорит пожелавший остаться анонимным инвестиционный банкир.

Укрощение строптивых олигархов

Российская бизнес-элита, олигархи и руководители крупных государственных предприятий страны известны лояльностью к Кремлю. Одной из первых битв Путина на посту президента почти 20 лет тому назад было укрощение олигархов. Многие из тех, кто сегодня занимается бизнесом, понимают, что они находятся на своих местах только до тех пор, пока это позволяют Путин и его ближайшее окружение. Хотя они могут публично спорить о налоговых ставках, инвестиционных схемах или государственной поддержке, внешняя политика - тема табу, пишет The Moscow Times.

Такой подход принес многим, в том числе тем, кто не входит в ближний круг Путина, богатство и статус, но сейчас бизнес-логика уступает место лояльности. Как сказал попавший под санкции США миллиардер и друг Путина Тимченко в 2014 году: "Личными неудобствами и возникшими издержками в бизнесе можно и нужно пренебречь, когда речь заходит об интересах государства".

Российская элита смирилась с тем, что может произойти

Понимая ограниченные возможности российского бизнеса влиять на Кремль и бессмысленность публичных высказываний, представители российской деловой элиты смирились с тем, что может произойти.

"Мы мало что можем сделать, когда в игру вступают крупные политические силы. У нас связаны руки. Ожидаю дальнейшего ухудшения отношений с Западом, что негативно скажется на экономике РФ. Но крупному бизнесу просто придется пережить это. Невозможно планировать заранее или пытаться защитить наши интересы, потому что не знаем, что произойдет и как отреагирует Запад. За последний месяц события развивались невероятно быстро. В настоящий момент богатые люди мало что могут сделать, чтобы защититься от возможных последствий. Для этого уже слишком поздно", - сказал бизнесмен из российского списка Forbes, имеющий бизнес в России и Украине.

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"Сегодня, если столкнетесь в конфликте с властями, в одночасье потеряете собственность. Ваша судьба зависит от поддержания хороших отношений с представителями власти", - говорит преподаватель Йельского университета Томас Грэм.

Кроме того, сейчас миллиардеры находятся между молотом и наковальней. Они зависимы от благосклонности Кремля, и в любой момент могут подвергнуться западным санкциям. Некоторые из них, например, Тимченко, уже под санкциями.

Суть богачей – быть "кошельками" власти. В России нет ни одного олигарха, который мог бы свободно распоряжаться своими средствами. Чекисты –элита, которая неустанно доит их

"Олигархи - это фигуры, которые видны в общем ландшафте. Но они никогда не теряют своей истинной функции - "кошельков". В России нет ни одного богача, который мог бы свободно распоряжаться своими средствами. Чекисты – вот элита страны, которая, засучив рукава, неустанно доит их", - говорит российский обозреватель Александр Невзоров.

"Раньше хорошо знал нескольких руководителей этих компаний. Почти уверен, что могу предсказать их личные взгляды на бессмысленные приготовления к войне, не говоря о самой войне. Их взгляды, высказанные публично, конечно, будут другими", - написал бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter, комментируя обвал на российском фондовом рынке.

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США пригрозили ввести новый пакет санкций, если Россия начнет новую агрессию против Украины. Санкции могут быть введены как минимум в отношении трех ведущих российских банков. Они также предусматривают отключение банков от мировой финансовой системы SWIFT, и блокирование транзакций в долларах США.

"Все просматривают заголовки газет в поисках следов следующей эскалации. Отзыв части сотрудников посольств Великобритании и США в Киеве насторожили бизнес. Он ищет, что могло бы стать триггером, означающим, что война неизбежна. Например, полный срыв переговоров по безопасности. До сих пор не было ни одного события, которое заставило бы фирмы начать реализацию планов действий в чрезвычайных ситуациях", - говорит заместитель директора компании по политическим рискам GPW Крис Тук.

После разговоров с ребятами, причастными к войне на Донбассе, перевел все активы в доллары и продал российские акции. Это было еще в декабре, когда никто ничего не ждал

"После пары разговоров с ребятами, непосредственно причастными к войне на Донбассе, я перевел все активы в доллары и продал все российские акции. Это было еще в декабре, когда никто ничего не ждал", - рассказал московский чиновник.

Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства. "Это будет включать, в частности, меры, нацеленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - заявила представитель Белого дома Джен Псаки.