Военный самолет упал на жилые дома, много погибших

В Пакистане военный самолет во время учебного полета упал на жилые дома. Фото: NewsDay

В Пакистане военный самолет упал на жилые дома.

Инцидент произошел ночью 30 июля. Самолет совершал учебный полет, в момент падения он якобы разворачивался над расположенным неподалеку аэропортом. Об этом сообщает Reuters.

Самолет врезался прямо в один из жилых домов поселка, после этого начался пожар сразу в нескольких зданиях.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа и 13 жителей поселка. Также несколько человек получили ранения.

"Я проснулся от того, что услышал, как самолет пролетает над моим домом - в тот момент он еще находился в воздухе, но уже пылал. Звук был ужасный. Затем самолет упал прямо на дом, где проживала семья", - отметил один из жителей поселка.

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Премьер-министр Пакистана Имар Хан выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

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