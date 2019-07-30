Военный самолет упал на жилые дома, много погибших

В Пакистане военный самолет упал на жилые дома.
Инцидент произошел ночью 30 июля. Самолет совершал учебный полет, в момент падения он якобы разворачивался над расположенным неподалеку аэропортом. Об этом сообщает Reuters.
Самолет врезался прямо в один из жилых домов поселка, после этого начался пожар сразу в нескольких зданиях.
В результате катастрофы погибли пять членов экипажа и 13 жителей поселка. Также несколько человек получили ранения.
"Я проснулся от того, что услышал, как самолет пролетает над моим домом - в тот момент он еще находился в воздухе, но уже пылал. Звук был ужасный. Затем самолет упал прямо на дом, где проживала семья", - отметил один из жителей поселка.
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Премьер-министр Пакистана Имар Хан выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Столкнулись 2 истребителя Еurofighter вооруженных сил Германии. Пилоты катапультировались. Самолеты упали в лес недалеко от озера Мюриц.
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