Военный переворот произошел в Мьянме

Аун Сан Су Чжи / Reuters

Рано утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Он Мьин и других гражданских руководителей. Лидеры западных стран осудили переворот.

Должность Су Чжи называлась государственный советник, но все рассматривали ее как неформального лидера Мьянмы. Президент Он Мьин был ее верным соратником. Об этом пишет ВВС.

Не понравился результат выборов - переворот

На выборах в ноябре прошлого года "Национальная лига за демократию", которую возглавляет Су Чжи, набрала достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Генералы заявили, что выборы сфальсифицированы, не предоставив доказательств.

Первая сессия нового парламента должна была собраться в понедельник, 1 февраля, но армия не дала депутатам возможности начать работу и объявила о переходе власти в руки главнокомандующего вооруженных сил Мин Аун Хлаина. Телеканал, который принадлежит военным, объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком в 1 год.

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Су Чжи успела призвать сторонников не принимать этого и протестовать против путча. Предполагается, что она и члены ее партии - под домашним арестом.

В то же время в партии Су Чжи говорят, что не планируют уличных акций протеста, а будут работать над мирным урегулированием проблемы.

Вся власть военным

Мьянма - страна размером с Украину в Юго-Восточной Азии с населением 54 млн человек, большинство из которых говорят на бирманский, хотя и на других языках тоже. Номинальный ВВП на душу населения в стране практически втрое меньше, чем в Украине. Крупнейший город - Янгон, а столица - Нейпьидо.

Основная религия - буддизм. Но в стране живет много этнических групп, в частности, мусульмане рохинджа.

Правящие военные изменили название страны с Бирмы на Мьянму в 1989-м - через год после того, как убили тысячи людей во время подавления акций протеста.

Страной управляли военные с 1962 по 2011 год, когда власть частично передали гражданским. Сейчас военные вернули себе власть.

Власть перешла главнокомандующему - Мин Хлаингу. Он долгое время имел значительное политическое влияние, успешно поддерживая власть вооруженных сил - даже в то время, когда страна переходила к демократии. Мировое сообщество не раз осуждало его и вводило санкции против режима за роль в нападениях армии на этнические меньшинства.

Военные уже изменили многочисленных министров и заместителей. В частности, финансов, здравоохранения, внутренних дел и иностранных дел.

Лидер ненасильственной борьбы - Аун Сан Су Чжи

Аун Сан Су Чжи стала известной в мире в 1990-х кампанию за восстановление демократии в Мьянме. Вдохновленная примером ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, Су Чжи ездила по стране, собирая митинги с требованием реформ и свободных выборов.

С 1989 по 2010 год она провела под домашним арестом почти 15 лет после организации митингов, призывая к мирным демократическим реформам и свободным выборам. В 1991-м, сидя под арестом, получила Нобелевскую премию мира.

Аун Сан Су Чжи десятилетиями жила в своем доме под жестким контролем военных. Первые несколько лет она находилась в полной изоляции, затем получила возможность иногда встречаться с однопартийцами и иностранными дипломатами. К ней не пускали сыновей и мужа, который в марте 1999 года умер в Великобритании.

Проблема мусульман рохинджа

Су Чжи не допустили к участию в выборах 7 ноября 2010, но выпустили из-под домашнего ареста через 6 дней после дня голосования.

В 2015-м она привела свою партию к победе на первых открытых выборах в стране за последние 25 лет. Международная репутация Су Чжи сильно пострадала из-за действий военных Мьянмы против мусульман рохинджа.

Став государственным советником в 2016-м, Су Чжи столкнулась с проблемой рохинджа - мусульманского этноса, который говорит на языке, близком к бенгальскому, и компактно живет в штате Аракан. В 2017-м сепаратисты из "Армии спасения Аракана рохинджа" напали на несколько полицейских участков. Армия ответила репрессиями - по мнению правозащитников, чрезмерно жестокими. Несколько сотен тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает дело по обвинению власти Мьянмы в геноциде, а Международный уголовный суд проверяет информацию о преступлениях против человечности. Су Чжи стала на сторону военных против рохинджа. Власти страны считают их нелегальными мигрантами и отказывает в гражданстве. Тысячи рохинджа убили, а более 700 тыс. бежали в соседний Бангладеш после репрессий со стороны армии в 2017 году.

Су Чжи, которой сейчас 75 лет, появилась перед Международным судом в 2019 году, где отрицала, что военные осуществляли геноцид. Ее бывшие иностранные соратники теперь говорят, что она не сделала ничего, чтобы предотвратить убийства и изнасилования, не осудила военных и не признавала масштабов трагедии. Некоторые, впрочем, замечали, что она - прагматичный политик, которому пришлось руководить многонациональной страной со сложной историей. Но ее непосредственное участие в отстаивании позиций армии на слушаниях в Международном суде ООН стали поворотным моментом, после которого ее международная репутация пострадала.

Но на родине "Леди", как называют Су Чжи, остается популярной. По данным опроса, проведенного в 2020 году, ей доверяли 79% граждан - на 9% больше, чем за год до этого.

В некоторых сферах состоялся прогресс, однако военные продолжали автоматически занимать четверть мест в парламенте и контролировать силовые ведомства - МВД, министерство обороны и пограничную службу. Процесс перехода к демократии, по мнению аналитиков, затормозился, а теперь пошел в обратном направлении.