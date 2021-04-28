Военные суда США открыли предупредительный огонь по иранским катерам

Иранский катер с борта военного судна США / U.S. Navy

Американский патрульный корабль Firebolt открыл предупредительный огонь после приближения иранских катеров в Персидском заливе. Те подошли к судам ВМС США на расстояние 62 м.

Американские корабли сделали предупредительные выстрелы при приближении к ним иранских катеров ВМС Корпуса Cтражей исламской революции, говорится в заявлении ВМС США. Об этом пишет РБК.

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Инцидент произошел в Персидском заливе. Два американских корабля, Firebolt и Baranoff, проводили операции по обеспечению безопасности в международных водах. К ним близко, на расстояние 62 м, подошли три иранских быстроходных катера.

"Экипажи направили несколько предупреждений по радиосвязи и через громкоговорители, но иранские суды продолжили маневры на близком расстоянии. После этого экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и иранские суда отошли на безопасное расстояние от американских", - говорится в сообщении ВМС США.

Инциденты между иранскими и американскими кораблями возникали за последние несколько лет не раз. В 2017 году военный патрульный корабль США совершил предупредительные пулеметные выстрелы по иранскому судну в Персидском заливе, когда оно подошло к американским кораблям на расстояние 137 м. В Иране эти действия военных США назвали провокацией.