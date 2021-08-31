Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом

Над Киевом на экстремально низкой высоте пролетели военно-транспортные самолеты сил специальных операций США MC-130J Commando II.
Об этом сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter.
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"Силы спецопераций с коллегами месяц проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии, командование специальных операций США в Европе пролетело над Киевом с украинскими партнерами на двух самолетах MC-130J Commando II", - говорится в посте посольства в Twitter .
На борту самолетов находились глава подкомитета Рады по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук, командующий Силами специальных операций Георгий Галаган и командующий ССО США в Европе Дэвид Табор.
Сили спецоперацій 🇺🇸 разом з 🇺🇦 колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування @US_SOCEUR здійснило політ над Києвом разом із 🇺🇦 партнерами на 2-х літаках MC -130J Commando II. Дивіться, як 🇺🇸🤝🇺🇦 команди співпрацюють разом. pic.twitter.com/ZuV7EuaYil— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 31, 2021
К торжествам по случаю 30-й годовщины независимости Украины присоединились военные из 18 стран. В параде ко Дню Независимости участие приняли представители вооруженных сил Болгарии, Великобритании, Грузии (Сакартвело), Дании, Эстонии, Канады, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Финляндии, США и Швеции.
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