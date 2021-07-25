Военные Армении обстреляли территорию Азербайджана

Армяне обстреляли территорию Азербайджана. Фото: Reuters

Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных близ села Юхары Шорча Басаргечарского района, подвергли непрерывному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Зайлик Кельбаджарского района.

"Обстрел велся из снайперских винтовок и автоматов", — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Противник был подавлен ответным огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе Армении и Азербайджана продолжается стрельба

Обстрелы продолжаются периодично каждый день. Россия разожгла конфликты в Нагорном Карабахе, Грузии, Приднестровье, Украине, чтобы создать переговорные площадки и диктовать миру повестку дня.