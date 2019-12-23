Военную помощь Украине приостановили сразу после разговора Трампа и Зеленского

Военную помощь Украине приостановили через 91 мин. после разговора Трампа и Зеленского. Фото: Reuters

После телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Белый дом поручил представителям Пентагона приостановить военную помощь Украине.

Чиновник Майк Даффи через 91 мин. после разговора президентов в электронном письме просил, чтобы Минобороны США приостановило оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств, сообщает BBC.

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"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в письме.

Конгресс США проголосовал за выделение Украине в 2020 году в целом 698 млн долларов помощи, что на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.