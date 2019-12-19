США выделят 700 млн на помощь Украине

США поможет Украине. Фото: Корреспондент

Конгресс США проголосовал за выделение Украине в 2020 году в целом 698 млн долларов помощи, что на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США, сообщила конгресс-вумен Марси Каптур, пишет "Голос Америки".

"В настоящее время когда весь мир озабочен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку", — говорится в заявлении Марси Каптур.

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Раньше, Палата представителей Конгресса США приняла закон о выделение Украине на военную помощь 250 миллионов долларов.