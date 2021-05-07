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пятница, 07 мая 2021 09:32

Военная хунта Мьянмы запретила мобильную связь

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Военная хунта Мьянмы запретила мобильную связь
Военная хунта запретила мобильную связь в Мьянме. Фото: Reuters

Военные Мьянмы приказали операторам связи закрыть свои сети. Таким решением они пытались прекратить акции протеста, которые продолжаются с февраля из-за военного переворота.

Подробностями поделилось издание УНН.

Из-за запрета мобильной связи, бизнес телекоммуникационной компании Telenor находится в состоянии неопределенности.

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По словам руководителя компании Зигвы Брекке, они столкнулись с дилеммами.

Фирма является одним из крупнейших инвесторов в Мьянме. Теперь компания должна решить, преодолеть смуту, или выйти из рынка, который в 2020 году принес 7% своей прибыли.

В Мьянме военная хунта отключила беспроводной интернет на неопределенный срок.

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