Водитель на большой скорости въехал в толпу людей - двое погибли

Место происшествия / Reuters

В немецком городе Трир, что на западе страны, водитель на скорости въехал автомобилем в группу людей - двое человек погибли, 15 ранены. Некоторые получили серьезные повреждения.

Мужчина въехал в пешеходную зону города и врезался в толпу. Его арестовала полиция. Это 51-летний местный житель. Об этом пишет ВВС.

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Детали происшествия пока неизвестны. В частности, не было заявлений, был ли это теракт. Полиция приказала людям избегать центра города.

Наезд произошел в месте, где обычно происходит Рождественская ярмарка. Однако в этом году ее отменили из-за карантинных ограничений.

Свидетель, которого цитирует газета Trierischer Volksfreund, рассказал, что темно-серый Range Rover ехал на большой скорости. Полиция приказала людям не публиковать фотографий и видеозаписей инцидента в социальных сетях.