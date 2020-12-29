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В хорватском городе Петриня во время землетрясения погибла 13-летняя девочка.

В городе сильно пострадал исторический центр, сообщает RTL.

"За минуту город был просто разрушен, его больше нет", - сказал мэр Даринко Думобвич.

В Петриню со всей Хорватии перебрасывают спасателей. Раненых перевозят в столицу Загреб. На место катастрофы прибыли президент Зоран Миланович и премьер Андрей Пленкович.

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Горожане остаются на улицах. Им посоветовали пока не возвращаться в помещения.

Во вторник, 29 декабря, в Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр бедствия находился в 46 км от Загреба и в 100 км от боснийского города Баня-Лука.