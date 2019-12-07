Во время встречи Путина и Лукашенко выключился свет

Переговоры не стали прекращать. Фото: УНИАН

Во время встречи президентов России и Беларуси в Сочи внезапно выключился свет. Его сразу же включили и переговоры не прекратились.

Путин во время инцидента сказал "закончилось", а Лукашенко пошутил "это все Дима Песков, я знаю". Песков - пресс-секретарь президента РФ.

На переговорах Лукашенко заявил, что требует равных условий с Россией в цене на газ и нефть.

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"Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую ​​же цену", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в его стране не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.