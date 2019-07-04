Во время салюта погибла женщина

3 июля в Минске во время салюта ко Дню независимости погибла женщина, еще три человека получили ранения.
"Пострадали 4 человека. 64-летняя женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Остальным госпитализация не понадобилась ", - сообщает официальный представитель Министерства обороны Республики Беларусь на странице в Facebook.
"Женщина, которая погибла," наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и был ранен ", - говорят в следственном комитете Беларуси.
Следователи проводят проверку по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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