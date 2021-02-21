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воскресенье, 21 февраля 2021 04:29

Во время полета у Boeing отпала часть двигателя и упала на жилой район. Фото

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В пассажирского самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета отвалилась часть двигателя. Обломки самолета упали на жилые дома в городе Брумфилд, американский штат Колорадо.

Об этом сообщает Sky News. Самолет направлялся на Гавайи, но был вынужден совершить аварийную посадку после того, как отказал правый двигатель, части которого начали отпадать просто в воздухе. Их обломки нашли среди жилых домов в Денвере и Брумфилд.

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Федеральный авиационный орган (FAA) заявил, что Boeing 777-200 вернулся в международный аэропорт Денвера и безопасно приземлился после того. На борту находился 231 пассажир и 10 членов экипажа.

 

Сотрудники полиции в Брумфилде просят жителей проверить свои дворы на наличие частей самолета.

В американском штате Алабама во время учебного полета разбился военный самолет NorthropT-38 Talon.

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