Два человека погибли при крушении военного самолета

В американском штате Алабама во время учебного полета разбился военный самолет NorthropT-38 Talon.
Оба пилота погибли. Об этом сообщает Foxnews.
"Самолет упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери. Он разбился возле жилого района, но не задел никаких зданий", - говорится в сообщении.
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На место инцидента прибыли правоохранители, пожарные и представители национальной гвардии.
В США разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. В результате погибли 3 военные летчики.
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