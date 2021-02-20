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суббота, 20 февраля 2021 20:03

Два человека погибли при крушении военного самолета

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Два человека погибли при крушении военного самолета
Самолет разбился возле жилого района. Фото: U.S Air Force

В американском штате Алабама во время учебного полета разбился военный самолет NorthropT-38 Talon.

Оба пилота погибли. Об этом сообщает Foxnews.

"Самолет упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери. Он разбился возле жилого района, но не задел никаких зданий", - говорится в сообщении.

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На место инцидента прибыли правоохранители, пожарные и представители национальной гвардии.

В США разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. В результате погибли 3 военные летчики.

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