Два человека погибли при крушении военного самолета

Самолет разбился возле жилого района. Фото: U.S Air Force

В американском штате Алабама во время учебного полета разбился военный самолет NorthropT-38 Talon.

Оба пилота погибли. Об этом сообщает Foxnews.

"Самолет упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери. Он разбился возле жилого района, но не задел никаких зданий", - говорится в сообщении.

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На место инцидента прибыли правоохранители, пожарные и представители национальной гвардии.

В США разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. В результате погибли 3 военные летчики.